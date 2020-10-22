Сбербанк и Группа компаний «Р-Фарм» инвестируют в компанию «Еаптека»

Сбербанк и Группа компаний «Р-Фарм» объявили о подписании соглашения о совместной покупке пакета акций компании «Еаптека» и инвестициях в ее развитие. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

В рамках сделки Сбербанк и Группа компаний «Р-Фарм» после получения необходимых антимонопольных одобрений приобретут по 45% акций компании. 10% сохранит за собой основатель и генеральный директор «Еаптеки» Антон Буздалин.

Компания будет осуществлять деятельность под брендом Сбер Еаптека. Закрытие сделки ожидается в IV квартале 2020 года.

В рамках сотрудничества планируется глубокая интеграция «Еаптеки» в экосистему Сбера. Продажа лекарств будет интегрирована в СберЗдоровье, СберЛогистику, СберПрайм, а также возможны синергии с другими активами и сервисами экосистемы Сбера.

«Мы рады, что в качестве нашего партнёра выступает Группа компаний «Р-Фарм» и вместе мы инвестируем в такую сильную компанию, как Еаптека. Сервисы Еаптеки гарантируют возможность получить надёжные и проверенные лекарственные препараты. В Еаптеке работает большой штат высококвалифицированных фармацевтов, и у компании есть все необходимые компетенции, чтобы при нашей совместной поддержке стать лидером рынка», — заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В 2017 году Сбербанк начал инвестировать в индустрию здравоохранения. В настоящее время сервисы СберЗдоровья объединяют телемедицинские консультации, запись к врачу, продукты по поддержке здоровья и по сопровождению лечения.

В рамках сотрудничества планируется глубокая интеграция «Еаптеки» в экосистему Сбера. Продажа лекарств будет интегрирована в СберЗдоровье, СберЛогистику, СберПрайм, а также возможны синергии с другими активами и сервисами экосистемы Сбера.