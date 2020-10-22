В Воронеже могут повысить тарифы ЖКХ на 6,8%

Власти Воронежа в 2021 могут поднять тарифы ЖКХ на 6,8%, вместо установленных правительством 4%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

С таким предложением депутаты гордумы обратятся к губернатору Воронежской области Александру Гусеву.

Они объясняют необходимость данной меры тем, что повышение цен на 4% недостаточно для обновления городского хозяйства.

По словам одного из собеседников издания, сети и мощности тепло- и водоснабжения годами не получали существенных инвестиций, износ был критическим.

Если глава региона согласиться с предложением депутатов, коммунальщики смогут поднять тарифы для жителей Воронежа со второго полугодия 2021-го на 6,8%.

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