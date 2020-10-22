Швейцарский банк оценил влияние пандемии на благосостояние россиян
Благосостояние россиян в первой половине 2020 года снизилось на 10,7%, следует из данных ежегодного исследования Global Wealth Report банка Credit Suisse.
По оценке организации, такой показатель является одним из самых негативных результатов в мире.
В частности, российские данные хуже, чем в Колумбии, Великобритании и Турции, где совокупное благосостояние упало на 6-7%. А также хуже, чем на Украине и Чили, где зафиксировано падение в 8-9%.
Максимальное падение благосостояния населения произошло в Мексике — 14,2%, ЮАР — 21,8% и Бразилии — 24,4%.
В исследовании Credit Suisse также отмечается, что к концу года доля общего благосостояния, сосредоточенного в руках 1% самого богатого населения, в России составит около 57%. Средний показатель по миру — 44%.
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