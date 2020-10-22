Около 60 посетителей ТРЦ Москвы оштрафованы за отсутствие масок

Около 60 посетителей трех торгово-развлекательных центров на севере Москвы оштрафовали за отсутствие масок и перчаток. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Михаил Нестеров, передает ТАСС.

Речь идет о ТРЦ «Хорошо», ТК «Галерея Аэропорт» и торгово-развлекательном центре «XL» на Дмитровском шоссе.

«Сегодня... было выявлено и составлено 58 протоколов об административно-правовых нарушениях по ч. 2 ст. 3.18.1 Кодекса города Москвы об административных нарушениях», — уточнил Нестеров.

Он напомнил, что размер санкции для физлица составляет 4000 руб.

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