Госдума приняла в I чтении проект о продлении «заморозки» накопительной пенсии

Государственная дума на пленарном заседании 22 октября приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год, до конца 2023 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы граждан с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Эта норма действует до 2021 года. В 2019 году президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о «заморозке» накопительной пенсии в 2022 году.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что учет в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на страховую пенсию не сократит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, так как размер в 16% индивидуальной̆ части тарифа страховых взносов сохраняется.

Кроме того, определение в 2023 году максимального размера индивидуального пенсионного коэффициента в соответствии с федеральным законом «О страховых пенсиях» реализуется исходя из направления полного размера индивидуальной̆ части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии и отсутствия образования пенсионных накоплений за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Также воплощение в жизнь законопроекта приведет к снижению трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда в 2023 году, предположительно, на 669,3 млрд руб.

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