В Газпромнефть рассказали о создании экосистемы своих онлайн-сервисов

Собственная экосистема онлайн-сервисов появится в сети АЗС «Газпромнефть». Руководитель сети в России Олег Кузьменков в ходе вручения премии «Права потребителей и качество обслуживания — 2020» рассказал о том, как меняется одна из самых консервативных отраслей — топливный ритейл.

«Мы много работаем над цифровизацией услуг для удобства наших клиентов. Оцифровывая процессы и расширяя их перечень, основной упор мы делаем на скорость обслуживания, а также создание экосистемы востребованных потребителями онлайн-сервисов в нашем мобильном приложении», — отметил Кузьменков. Он также рассказал об автоматизации процессов контроля качества и количества топлива, работы оборудования АЗС.

«Во время пандемии автомобилисты как никогда стали ценить сервис и оплату онлайн, безопасность и качество. И мы рады, что можем предложить нашим клиентам все то, в чем они испытывают потребность», — резюмировал руководитель сети АЗС.