Названы регионы с кредитоспособностью лучше общероссийской
Валерия Исполатова
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Собственная кредитоспособность шести российских регионов оценивается выше общероссийской. Об этом сообщает РБК со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.
Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, ЯНАО, Башкирии, Татарстане и Челябинской области.
В материалах агентства отмечается, что с экономической точки зрения выделяются ЯНАО и Москва.
Их валовой региональный продукт на душу населения превосходит медианный уровень российских регионов в 13 раз и более чем в три раза соответственно.
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