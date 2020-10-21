Санкции против «Северного потока — 2» коснутся 120 компаний

Расширенные санкции США против газопровода «Северный поток — 2» коснутся 120 компаний из 12 стран Европы, пишет ТАСС со ссылкой на Nord Stream 2 AG, компанию-оператора проекта.

«Если они будут введены, санкции напрямую затронут свыше 120 компаний из более чем 12 стран Европы», — сказали в Nord Stream 2 AG.

Также оператор выразил надежду на «скорейший ввод газопровода в эксплуатацию».

20 октября CША расширили санкции в отношении судов, занимающихся работой по строительству газопровода «Северный поток — 2».

Реализация проекта была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

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