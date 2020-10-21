Путин не исключил новых проблем в мировой экономике из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что процессы восстановления мировой экономики на фоне пандемии коронавируса еще нестабильны, в будущем могут появиться острые проблемы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Процессы восстановления мировой экономики... еще крайне неустойчивы. Более того, она может столкнуться с новыми острыми проблемами», — сказал Путин.

По его словам, эпидемиологическая обстановка сложная, во многих странах, в том числе в России, растет число случаев COVID-19. В некоторых государствах вовсе объявлен локдаун, когда предприятия и компании замораживают свою деятельность или в массовом порядке переходят на дистанционный режим работы.

Российский лидер также отметил, что вводятся вынужденные ограничения в быту, в повседневной жизни людей, что тоже влияет на работу целых секторов экономики.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, в России выявлено 1 447 335 случаев COVID-19 в 85 регионах. С начала вспышки эпидемии скончались 24 952 человека от инфекции, при этом выздоровели 1 096 560 пациентов.

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