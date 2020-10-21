NYT сообщила о наличии у Трампа счета в китайском банке

Налоговые отчеты президента Соединенных Штатов Дональда Трампа показывают, что КНР является одной из трех зарубежных стран, где у американского лидера есть банковский счет, пишет газета The New York Times.

По данным издания, счет в КНР контролируется компанией Trump International Hotels Management LLC, которая заплатила $188 тыс. в виде налогов в Китае с 2013 по 2015 год.

Еще два банковских счета Трамп имеет в Великобритании и Ирландии, говорится в материале.

Юрист Trump Organization Алан Гартен заявил, что компания «открыла счет в китайском банке, имеющем офисы в Соединенных Штатах, чтобы платить местные налоги», связанные с ведением там бизнеса. Он уточнил, что счет был открыт после того, как Trump Organization открыла офис в Китае «для изучения потенциала гостиничных сделок в Азии».

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