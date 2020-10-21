Майкл Блумберг ведет переговоры об открытии своей медиа-империи

Американский предприниматель и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг ведет переговоры о том, чтобы сделать свою медиа-империю публичной через организацию, контролируемую миллиардером Биллом Акманом. Об этом пишет The New York Post.

Многочисленные источники сообщили, что Блумберг выдвинул предложение о продаже миноритарной доли в Bloomberg LP компании Акмана на сумму $5 млрд.

Если данная сделка состоится, то акции Bloomberg будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже вместо принадлежащей Акману Pershing Square Tontine Holdings.

Источники сообщают, что предлагаемая сделка требует от бывшего мэра Нью-Йорка продать часть личной доли.

Bloomberg LP была основана в 1981 году. Компания приносит $10 млрд в год. Доля Блумберга в компании составляет 88%.