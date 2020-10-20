СМИ: квартиру российского бизнесмена Николая Саркисова ограбили в Париже

В Париже ограбили квартиру российского участника списка Forbes, бизнесмена и совладельца страховой компании «PECO-Гарантия» Николая Саркисова, пишет газета Le Parisien со ссылкой на источники.

Как рассказал изданию источник в полиции, стоимость украденных вещей оценивается примерно в 500 тысяч евро.

Сообщается, что преступление было совершено днем 17 октября. Злоумышленники украли из квартиры, расположенной в одном из дорогих домов на авеню Фош в 16-м округе Парижа, драгоценности, двое часов марки Rolex, меха, роскошные изделия из кожи и бронзовую статуэтку.

По словам источников, ограбление совершили «профессионалы», которые сработали тихо и быстро.

Об ограблении в полицию сообщил охранник дома. Перед этим соседка предпринимателя рассказала ему об открытой двери в квартиру Саркисова. Сам бизнесмен в это время находился в Сен-Тропе, говорится в статье.