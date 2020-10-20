Эксперт связал дальнейший рост дивидендов Сбербанка с его цифровым направлением

Ценные бумаги Сбербанка могут существенно вырасти в цене и дать их владельцам дивидендную доходность, с которой не сравнятся инвестиции в ОФЗ, корпоративные облигации и банковские вклады, считает начальник информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Как он рассказал «Газете.Ru», в перспективе на прибыльность повлияет цифровое направление, которое начал развивать Сбербанк.

«Ожидаемая дивдоходность выше среднерыночной, а падение размера выплат по итогам 2020 года может быть разовым событием. Учитывая снижение рублевых ставок, дивдоходность по акциям Сбербанка, вероятно, останется выше, чем ставка по депозитам в этом же банке», – сказал Василий Карпунин.

За 2019 год Сбербанк выплатил рекордные для российского фондового рынка дивиденды - 422,4 млрд рублей. Он впервые направил на них 50% от прибыли.

Если во втором полугодии 2020 года Сбербанк по МСФО заработает столько же, сколько и в 2019 году, то дивиденды при выплате 50% чистой прибыли могут быть около 14,5 рублей на акцию, что составляет около 7% по текущим рыночным котировкам, пояснил он.

В конце сентября Сбербанк презентовал свою новую экосистему. Главные нововведения – умная ТВ-приставка, собственный виртуальный ассистент, банкоматы с биометрией и отделения с постаматами и детской зоной.

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