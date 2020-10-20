Аналитик объяснил рекордные дивиденды Сбербанка диверсификацией его доходов

Старший аналитик по банковскому сектору компании «Атон» Михаил Ганелин считает, что Сбербанк остается привлекательным для инвестиций, поскольку диверсификация доходов приведет к росту прибыли банка. Как объяснил специалист в беседе с «Газетой.Ru», рекордные дивиденды, которые выплатит Сбербанк, говорят о том, что доходность акций выше, чем вклады и ОФЗ.

«Через полгода при нынешней стоимости обыкновенной акции в 207 рублей ее владелец получит дивиденды порядка 7% – это хороший уровень, и он в любом случае выше депозита, ОФЗ и даже некоторых корпоративных облигаций. Сбербанк фундаментально остается привлекательной инвестиционной историей», – сказал эксперт.

Он ожидает, что в будущем дивиденды Сбербанка могут вырасти благодаря тому, что компания надеется не только на прибыль от банковских операций, но и на развитие новых цифровых сервисов.

«У руководства Сбербанка есть задача диверсификации доходов компании и ухода от чисто банковского сегмента. И вклад новых сервисов Сбера в операционную доходность компании будет возрастать», – отметил Михаил Ганелин.

Ранее компания объявила о выплате рекордных для российского фондового рынка дивидендов за 2019 год - 422,4 млрд рублей, а также о планах придерживаться новой дивидендной политики и дальше – выплачивать акционерам 50% от прибыли.

В конце сентября Сбербанк презентовал свою новую экосистему. Главные нововведения – умная ТВ-приставка, собственный виртуальный ассистент, банкоматы с биометрией и отделения с постаментами и детской зоной.

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