Депутат берлинского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему газопровод «Северный поток — 2» необходим для страны.

По его словам, отказ от его строительства и переход на поставки голубого топлива из США приведет к резкому росту цен на энергоснабжение.

Это, как отметил Линдеманн, отразится на рядовых гражданах Германии, доходы которых уже пострадали от кризиса на фоне пандемии.

Депутат подчеркнул, что обеспечить ФРГ энергоснабжением в долгосрочной перспективе могут только поставки более дешевого газа из России.

«Германии нужен «Северный поток — 2». Потому что без российского газа немцы будут в темноте,» — подчеркнул он.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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