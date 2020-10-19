Россия полностью выполняет свои обязательства по сделке ОПЕК+

Россия выполняет свои обязательства по сделке ОПЕК+ близко к 100%, заявил министр энергетики РФ Александр Новак. Об этом пишет РИА «Новости».

«Россия всегда была ответственным участником соглашения ОПЕК+ и исполняет свои обязанности и те квоты, которые установлены, всегда близко к 100%, это и сейчас, и по новым соглашениям так происходит», — сказал Новак.

9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки. В августе страны продолжили сокращать нефтедобычу на 7,7 млн б/с до конца 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ОПЕК предрекла к 2040 году повышение спроса на нефть на 9%

— ОПЕК+ намерен увеличить добычу нефти с 2021 года даже при второй волне COVID-19

— Bloomberg: план ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти подвергается давлению