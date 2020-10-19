США снова ввели санкции против Ирана

США включили в черный список по Ирану двух граждан Китая, одного жителя Австралии, шесть китайских и одну австралийскую организацию, пишет ТАСС со ссылкой на заявление американского минфина.

Санкции были введены за оказание поддержки иранской транспортной компании IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines), которая якобы помогает Вооруженным силам Ирана.

Как пояснило ведомство, житель Австралии Ахмед Лукман Талиб и принадлежащая ему компания попали под санкции за оказание финансовой и материальной поддержки терроризму. Как считает Вашингтон, Иран спонсирует терроризм.

Санкции подразумевают заморозку активов и запрет на ведение бизнеса в США.

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