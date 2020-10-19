В ФАР оценили новые правила покупки ОСАГО
Бернст Ю.
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Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов прокомментировал сообщение о том, что с 19 октября появилась возможность приобрести полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) не только на официальном сайте страховой компании, но и с помощью финансовой платформы. Слова Едрышова передают «Известия».
Едрышов считает, что новые правила позволят водителям сэкономить деньги.
Он также отметил, что покупка производится дистанционно, а полис, который приходит на электронную почту, полностью заменяет бумажную версию документа.
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