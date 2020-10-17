Правительство выделило средства на пенсии уволенным с военной службы россиянам

Правительство разрешило выделить из резервного фонда кабмина средства, переназначенные для выплаты пенсий, компенсаций и пособий гражданам, уволенным с военной и приравненной к ней службы.

Как отмечается, принятие проекта распоряжения позволит обеспечить своевременную выплату в 2020 году пенсий, пособий и компенсаций россиянам, работавшим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ и не только.

«Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Правительство изменило распределение средств для выплат многодетным семьям

— Правительство направит 940 млрд рублей на выплаты пенсий и пособий

— Кабмин в два раза ухудшил прогноз по убыли населения России