Минфин внес в кабмин законопроект о продлении льготной ипотеки

Минфин России внес на рассмотрение правительства законопроект о продлении льготной ипотеки под 6,5%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

В документе отмечается, что министерство предлагает продлить действие льготной ипотеки до 1 июля 2021 года.

Ранее с таким предложением выступил президент России Владимир Путин.

Программа льготной ипотеки была запущена в апреле 2020 года для поддержания рыночного спроса на жилье на фоне пандемии коронавируса.

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