Тиньков заявил, что «Тинькофф банк» не продается

Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что сделка с «Яндексом» сорвалась, так как «Тинькофф» не продается. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его письмо сотрудникам банка.

По словам Тинькова, изначально речь шла об объединении компании и построении самой большой частной компании в России.

«По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить «Тинькофф», со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. «Тинькофф» не продается ни «Яндексу», ни МТС», — заявил бизнесмен.

Ранее стало известно, что сделка о покупке «Яндексом» «TCS Group» сорвалась.

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