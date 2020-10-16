В Киргизии дефицит бюджета может составить $625 млн

Дефицит бюджета к концу года может достичь $625 млн, завил глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев. Об этом пишет ТАСС.

«Ожидается огромный — от 30 до 50 млрд сом ($375-$625 млн) — дефицит бюджета страны на конец года», — сказал Казакбаев.

Он выразил надежду, что политическая ситуация в стране стабилизируется в ближайшее время.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября при явке в 56,5%. В законодательный орган прошли четыре из 16 партий: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия). После результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными. Глава государства объявил, что уйдет в отставку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Парламент Киргизии рассмотрит назначение премьера главой государства 16 октября

— ЕС обеспокоен передачей полномочий президента в Киргизии

— Выборы президента Киргизии могут состояться в 2021 году