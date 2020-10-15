ФРДВ инвестирует около 17 млрд рублей в развитие добычи в Арктике

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) инвестирует около 17 млрд рублей в развитие Ковдорского месторождения руды в Мурманской области и расширение мощностей Кировского филиала АО «Апатит». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Отмечается, что в Ковдорское месторождение руды будет инвестировано до 10 млрд рублей.

«ФРДВ планирует поддержать расширение производственных мощностей Кировского филиала АО «Апатит» - градообразующего предприятия моногорода Кировска (Мурманская область). Фонд инвестирует до 7 млрд рублей», — говорится в сообщении.

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