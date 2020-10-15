Евросоюз вновь не стал открывать границы с Россией

Полина Рутковская

Европейский союз оставил без изменений список стран, с которыми разрешено открытие границ, сообщает РИА Новости со ссылкой на европейский источник.

Список пересматривается каждые две недели, указано в сообщении. При очередном пересмотре он не был скорректирован.

На данный момент в список входят Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай при условии взаимности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Границы на замке: когда россиян могут пустить в ЕС