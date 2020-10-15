ВТБ Капитал Инвестиции за 9 месяцев в полтора раза увеличил объем активов

ВТБ Капитал Инвестиции увеличил совокупный объем клиентских активов за первые девять месяцев 2020 год на 49.4%, до 2,92 трлн рублей ($36.65 млрд), говорится в пресс-релизе, поступившем 15 октября в редакцию «Газеты.Ru».

Так, активы физических лиц выросли более чем на 60% с начала года, а юридических – более чем на 39%.

При этом общее количество клиентов ВТБ Капитал Инвестиции увеличилось в полтора раза раза и превысило 1 миллион.

Всего же суммарный торговый оборот розничного брокера за этот период составил более 14 трлн рублей ($176 млрд) — это в 1.8 раза выше, чем за весь прошлый год.

Столь высокая динамика была обусловлена курсом на диджитал-трансформацию и развитие собственной линейки продуктов.

«Мы верим в то, что в дальнейшем интерес населения к инвестициям будет только расти и в скором будущем инвестиции станут неотъемлемой частью сбережений каждой семьи, и работаем над тем, чтобы обеспечить простой клиентский путь и удобный надежный сервис», — констатировал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

«Наши растущие позиции на рынке – высокая оценка работы всей команды нашего бизнеса, направленной на то, чтобы быть партнером номер один для наших клиентов», - подытожил он.