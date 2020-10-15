«Аэрофлот» возобновит полеты в Белград и Токио

Российская авиакомпания «Аэрофлот» намерена в ближайшее время возобновить регулярные полеты в Токио и Белград, а также увеличить количество рейсов в Минск, Мале и Женеву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря компании Юлию Спивакову.

«Аэрофлот» увеличит частоту полетов в Минск до трех раз в неделю <...> Также увеличится частота полетов в Мале до 4 раз в неделю и Женеву до 3 раз. Кроме того, «Аэрофлот» планирует приступить к выполнению регулярных рейсов в Токио и Белград», — сказала Спивакова.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Белградом, Токио и Гаваной.

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