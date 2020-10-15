Попова: в РФ не будут закрываться заводы при соблюдении санитарных норм

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при соблюдении правил работы в условиях пандемии коронавируса заводы в России останавливать не придется, сообщает ТАСС.

По ее словам, если на предприятиях будут соблюдаться санитарные требования, то ограничения на их работу вводить не придется.

«Но если мы не уговорим своих работников вести себя как должно, то такое развитие ситуации нельзя упускать из поля зрения», — сказала Попова.

Она добавила, что установленные требования распространяются на все отрасли промышленности.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших, более миллиона пациентов умерли. В России с начала пандемии выявили более 1,3 млн человек с COVID-19.

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