«Роснефть» возглавила рейтинг крупнейших компаний РБК 500 

В рейтинге крупнейших по выручке компаний РФ произошла смена лидера — первые с 2015 года в рейтинге РБК 500 «Газпром» уступил первую строчку «Роснефти».

Год назад «Роснефть» занимала третью строчку. По итогам 2019 года она обогнала и ЛУКОЙЛ.

Чистая выручка «Роснефти» (валовая выручка за вычетом НДС, акцизов и таможенных пошлин), базовый показатель рейтинга, в прошлом году составила 7,783 трлн руб., на 1,6% превысив соответствующий результат «Газпрома» (7,66 трлн руб.). В 2019 году «Роснефти» удалось нарастить чистую выручку почти на 10%, тогда как у «Газпрома» она снизилась на 6,9%.

«Конъюнктура рынка в минувшем году для «Газпрома» оказалась хуже, чем для «Роснефти». Экспорт природного газа из России упал в стоимостном выражении на 16%, а экспорт нефти — только на 5,4% (данные Банка России). Сама «Роснефть» в 2019 году нарастила поставки нефти в дальнее зарубежье (за пределы СНГ) на 22,4% в физическом выражении, перекрыв снижение средней цены реализации», — отмечает РБК.

В свою очередь, показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов по кредитам, налогов и амортизации) «Роснефти» в 2019 году составил рекордные для нее 2,1 трлн руб., а у «Газпрома» этот показатель был на уровне 1,86 трлн руб.