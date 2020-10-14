Каждый третий клиент МФО впервые взял микрозаём на фоне пандемии

Почти каждый третий клиент (29%), обратившийся в микрофинансовые организации (МФО), впервые воспользовался услугами микрозаймов во время пандемии коронавирусной инфекции (в марте-июне). Об этом говорится в поступивших в «Газету.Ru» результатах опроса провайдера платежных и финансовых сервисов QIWI.

20% респондентов признались, что на фоне пандемии стали брать микрозаймы чаще, чем раньше. Такая ситуация связана с ухудшением материального положения россиян: о снижении уровня дохода рассказали 70% респондентов. Причинами назывались: потеря работы, неоплачиваемый отпуск и непредвиденные расходы из-за болезни.

Также россияне рассказали, что в 90% случаев суммы займа составляли до 20 тыс. рублей. Больше половины (52%) опрошенных заявили, что деньги потребовались на покупку товаров первой необходимости. Другими причинами для получения займа стали перекредитование и погашение других кредитов (30%), лечение (17%), оплата ЖКХ (15%) и покупка одежды и обуви (11%).

В исследовании приняли участие 1 015 человек из всех регионов России, которые пользовались услугами МФО за последний год.

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