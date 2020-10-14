Депутат Госдумы посоветовал ресторанам закрыться на полтора года

Депутат Госдумы Евгений Федоров посоветовал владельцам ресторанов и кафе закрыть заведения на полтора года, передает радиостанция НСН.

Как заявил Федоров, это поможет избежать финансовых потерь из-за карантинных мер.

«Владельцам ресторанного бизнеса нужно понять, смогут ли они в тяжелых условиях работать или лучше закрыться. Полтора года подождать, а потом войти на подъеме и отбить потери», — сказал депутат.

Он также заявил, что ограничения будут вводиться и сниматься еще минимум полтора-два года.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 38 млн заболевших, 28 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,3 млн человек с COVID-19.

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