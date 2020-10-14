Лекарство от COVID-19 фавипиравир внесено в перечень жизненно необходимых препаратов

Правительство России включило препарат фавипиравир против коронавирусной инфекции в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь цены на лекарства с этим веществом будут регулироваться государством.

Фавипиравир включен в рекомендации Министерства здравоохранения России по профилактике, лечению и диагностике COVID-19 при всех формах – легкой, среднетяжелой и тяжелой. Производством препарата занимаются три российские компании – «Промомед» (Арепливир), «Р-Фарм» (Коронавир), СП «ХимРара» с Российским фондом прямых инвестиций (Авифавир).

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