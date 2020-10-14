Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией с 1 ноября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Из Москвы в Белград и обратно рейсы будут осуществляться два раза в неделю. На кубинские острова Кайо-Коко и Санта-Клара можно отправляться дважды в неделю, в японскую столицу Токио можно вылететь из Москвы и Владивостока (три рейса в неделю).

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко заявил, что Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 странами, в том числе с Болгарией, Грецией, Кипром, Хорватией.

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