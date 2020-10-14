Система начисления стимулирующих выплат российским медикам изменится

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в стране готовится переход на новую систему начисления стимулирующих выплат медикам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, при ее введении врачи будут получать доплаты в зависимости от отработанного времени.

Мурашко уточнил, что в настоящий момент идет подготовка соответствующих документов.

Он также пояснил, что изменения вызваны просьбами медиков пересмотреть существующий формат стимулирующих выплат.

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