Система начисления стимулирующих выплат российским медикам изменится
Елизавета Мележенкова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в стране готовится переход на новую систему начисления стимулирующих выплат медикам. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, при ее введении врачи будут получать доплаты в зависимости от отработанного времени.
Мурашко уточнил, что в настоящий момент идет подготовка соответствующих документов.
Он также пояснил, что изменения вызваны просьбами медиков пересмотреть существующий формат стимулирующих выплат.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Кабмин выделил более 11,2 млрд рублей на выплаты борющимся с COVID-19 медикам
— Путин раскритиковал систему оформления страховых выплат медикам