РБК: у «Уралвагонзавода» не оказалось покупателей на 2021 год

Корпорация «Уралвагонзавод» не может найти заказчиков на вагоны на грядущий год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Так, ни один из крупнейших покупателей среди грузоотправителей и операторов не заключил новых договоров с УВЗ на 2021 год.

Компания «Российские железные дороги» на 2020–2025 годы также оформила сделки с другими поставщиками.

Подтверждает отсутствие сделок на будущий год и информация на сайте госзакупок.

По словам топ-менеджера одного из грузоотправителей, в такой ситуации УВЗ вынужден просить о покупке хотя бы нескольких вагонов.

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