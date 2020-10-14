РБК: у «Уралвагонзавода» не оказалось покупателей на 2021 год
Елизавета Мележенкова
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Корпорация «Уралвагонзавод» не может найти заказчиков на вагоны на грядущий год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Так, ни один из крупнейших покупателей среди грузоотправителей и операторов не заключил новых договоров с УВЗ на 2021 год.
Компания «Российские железные дороги» на 2020–2025 годы также оформила сделки с другими поставщиками.
Подтверждает отсутствие сделок на будущий год и информация на сайте госзакупок.
По словам топ-менеджера одного из грузоотправителей, в такой ситуации УВЗ вынужден просить о покупке хотя бы нескольких вагонов.
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