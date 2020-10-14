В Крыму фиксируют беспрецедентный спрос на отдых осенью

Беспрецедентный спрос на отдых в осенний период наблюдается в Крыму в текущем году, заявил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко. Об этом сообщает РИА «Новости».

В сентябре на крымских курортах отдохнули более 1 млн человек, что превышает прошлогодний показатель на 40%, отметил министр. Кроме того, в октябре целый ряд объектов размещения загружен на 90% и выше.

При этом на отдых в ноябре и декабре также ожидается высокий спрос, добавил Волченко.

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