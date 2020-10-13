Белореченская гидроэлектростанция прослужит Кубани ещё полвека

После реконструкции ресурс Белореченской гидроэлектростанции продлен на 40 лет.

В торжественном запуске объекта приняли участие губернатор края Вениамин Кондратьев и президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов.

Проект модернизации ГЭС стоимостью 1,7 млрд рублей реализован всего за три года.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что запуск ГЭС стал значимым событием для энергетики края. Она — одна из старейших станций на Юге России, благодаря которой в послевоенные годы удалось восстановить сельское хозяйство и промышленность.

«Бесперебойное электроснабжение – это качество жизни людей. А также дополнительные мощности для реализации новых инвестпроектов, препятствием для которых часто становится именно нехватка энергетических ресурсов, – заметил Кондратьев. – Кроме того, это решение экологических вопросов. Именно гидроэнергетика, солнечная, ветровая – является перспективной для курортного края, это наше будущее».

В ходе модернизации Белореченской ГЭС были заменены два гидроагрегата с увеличением мощности каждого с 16 до 24 МВт. Суммарная мощность теперь составляет 48 МВт, а ресурс работы продлен на 40 лет.

Реконструкция ГЭС позволит более эффективно использовать гидропотенциал реки Белая и приведет к существенному увеличению полезного отпуска экологически чистой электроэнергии с 138 до 250 млн. кВтч в год, или более чем на 80%.

При реконструкции применялось основное генерирующее оборудование российского производства.