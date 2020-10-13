В ЦБ объяснили разницу между криптовалютой и деньгами
В Банке России рассказали, почему криптовалюта не является деньгами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад ЦБ.
Так, регулятор отметил, что криптовалюты и стейблкойны не обладают надежным гарантом, а также не могут в полной мере реализовывать функции денег.
Кроме того, в документе уточняется, что криптовалюта не может быть средством сбережения и мерой стоимости.
«Их цена, курс обмена на деньги, подвержены значительным колебаниям», — сказано в документе.
В Центробанке подчеркнули, что такая валюта не может пользоваться доверием из-за обслуживания теневого оборота.
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