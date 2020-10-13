МВФ улучшил прогноз по падению ВВП России в 2020 году

Падение ВВП России на фоне пандемии коронавируса в текущем году составит около 4,1%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики, сообщает ТАСС.

Эксперты фонда пересчитали свой июньский прогноз относительно падения российской экономики из-за пандемии COVID-19. Тогда специалисты прогнозировали снижение ВВП страны на 6,6%.

Тем не менее в МВФ подчеркнули, что и восстановление экономики в России будет не таким быстрым, как предполагалось ранее — рост составит 2,8% вместо 4,1%.

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