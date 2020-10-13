Центробанк России задумался о создании цифрового рубля

В ЦБ России заявили, что изучают вопрос о целесообразности выпуска цифрового рубля, который может стать третьей формой денежных средств в стране.

Цифровой рубль может стать новой формой российской национальной валюты, которую Банк России будет выпускать как дополнение к существующим формам денег (наличным и безналичным рублям). Россияне, в случае появления такой валюты, смогут зачислять их на свои электронные кошельки и расплачиваться в онлайн и офлайн-режиме.

В докладе отмечается, что решение о том, что появится ли в России цифровой рубль, пока не принято. Однако, как считают в Центробанке, эту тему необходимо проработать с экономической и технологической точек зрения. Для этого планируется привлечь общественность, а также экспертов и участников финансового рынка.

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