Многомиллионные штрафы ждут сайты РФ за отказ удалять запрещенную информацию

Госдума на пленарном заседании 13 октября приняла в первом чтении законопроект об административных штрафах до 15 млн рублей для владельцев сайтов за отказ удалять запрещенную информацию. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, гражданским лицам, владеющим сайтом или информационным ресурсом данных, может грозить от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, должностным лицам — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, юридическим лицам — от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Такие же меры предусмотрены и для провайдеров хостинга. За повторное правонарушение штраф для граждан составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 тыс. до 800 тыс. рублей, для юридических лиц — от 4 млн до 8 млн рублей.

Санкции в том числе касаются информации с содержанием призыва к экстремизму, детской порнографии, а также содержащим сообщения о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков. В случае отказа удалить такую информацию гражданам грозит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, должностным лицам — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, юридическим лицам — от 3 млн до 8 млн рублей. За повторный отказ — 200 тыс. до 500 тыс. рублей, от 800 тыс. до 1 млн рублей, от 8 млн до 15 млн рублей соответственно.

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