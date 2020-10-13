Спор о поставке загрязненной нефти по нефтепроводу «Дружба» урегулирован
«Роснефть» и Total урегулировали спор о поставке загрязненной хлоридами нефти через нефтепровод «Дружба» на германский нефтеперерабатывающий завод Лейне. Об этом сообщает ТАСС.
»Компания «Транснефть», ПАО «НК «Роснефть» и французский концерн Total завершили урегулирование в отношении объемов нефти, поставленных трубопроводным транспортом на немецкий нефтеперерабатывающий завод Лейне, принадлежащий группе Total», — говорится в сообщении.
В апреле 2019 года в трубопровод «Дружба», по которому нефть поступает из России в Европу, попала загрязненная хлоридами нефть, прокачку пришлось остановить.
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