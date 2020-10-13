В РФ зафиксирован рекордный рост заявок на рефинансирование ипотеки

В 2020 году рекордное число россиян хочет рефинансировать ипотеку, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Росбанка Илью Полякова.

В 2020 году зафиксирован рекордный рост заявок на рефинансирование ипотеки, позволяющее снизить платежную нагрузку по уже действующим кредитам, сказал Поляков.

По его словам, доля таких кредитов в выдачах по итогам августа выросла до 29% от общего объема выдач.

С мая по сентябрь 56% оформленных кредитов на новостройки были выданы в рамках ипотеки с господдержкой, рассказал банкир, отметив, что в последний месяц действия программы ожидается еще больший спрос на нее. Поляков не исключил возможности продления программы.

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