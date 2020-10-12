Дивидендная доходность бумаг «Роснефти» может превысить 10% уже в 2020 году, полагают в Sberbank CIB

Дивидендная доходность акций «Роснефти» может превысить 10% уже в 2020 году, говорят аналитики Sberbank CIB.

В свою очередь, EBITDA компании увеличится на 8% в 2022-2029 годах, отмечается в аналитическом материале, опубликованном в понедельник.

Несмотря на то, что основную часть этой прибыли нужно будет реинвестировать, аналитики Sberbank CIB ожидают заметного положительного эффекта для дивидендов «Роснефти».

Они подсчитали, что дивидендная доходность компании превысит 10% — уже в 2022 году.

Как известно, Совет Федерации одобрил закон о возможности предоставления ежемесячного инфраструктурного налогового вычета в размере 3,83 млрд рублей для «Роснефти» на Приобском месторождении и о снижении «цены отсечения» нефти, при которой предоставляется вычет на Ванкорском месторождении.

В итоге: Sberbank CIB выставил для акций «Роснефти» долгосрочную рекомендацию «покупать»; при этом прогнозная стоимость этих бумаг составляет $7,20 за штуку.