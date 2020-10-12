Нобелевскую премию по экономике вручили за новые форматы аукционов

Американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон получили Нобелевскую премию по экономике. Об этом сообщил Нобелевский комитет Королевской академии наук Швеции.

Отмечается, что они получат награду за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов.

Вручение премий состоится 10 декабря. В связи с пандемией коронавируса в 2020 году церемония пройдет в онлайн-формате.

В 2019 году премию госбанка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.

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