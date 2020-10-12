«Ъ»: США намерены заполнить европейский рынок СПГ

Американские производители сжиженного природного газа (СПГ) готовятся экспортировать в европейские страны сырье на фоне восстановления цен на топливо. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По состоянию на 12 октября, стоимость газа на крупнейшем газовом хабе Европы TTF достигла $186,3 за тысячу кубометров, фьючерс на ноябрь превысил $187 (это максимальный показатель с начала декабря прошлого года).

По данным издания, котировки в Западной Европе меняются в зависимости от поставок сжиженного газа, которые летом текущего года сильно снизились и теперь гораздо ниже уровня 2019 года. Тем не менее, рост цен позволяет производителям из США возместить расходы на сжижение и перевозку СПГ в Европу.

Фьючерсы на газ на американском хабе Henry Hub уже выросли на декабрь, январь и февраль до $3,22 за MMBtu ($126 за тысячу кубометров), $3,359 за MMBtu ($131,8 за тысячу кубометров) и $3,315 за MMBtu ($130 за тысячу кубометров). Аналитики считают, что если цены на газ в Европе не упадут, загрузка американских заводов по производству СПГ должна вернуться на докризисный уровень в ноябрю.

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