В России предлагают ужесточить штрафы за нарушение масочного режима
Ужесточение штрафов за несоблюдение масочного режима сделает борьбу с распространением коронавируса нового типа более эффективной, считает вирусолог, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда».
По мнению эксперта, ужесточение штрафов окажется эффективнее ограничения передвижения.
«Не надо прекращать ходить на работу, надо штрафовать таких людей [которые не носят маску], как это делается в целом ряде стран», – уверен Зуев.
Он призвал брать пример с Китая, который смог добиться значительного улучшения эпидемиологической ситуации за счет дисциплинированности и неукоснительного выполнения рекомендаций.
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