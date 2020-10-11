В России предлагают ужесточить штрафы за нарушение масочного режима

Ужесточение штрафов за несоблюдение масочного режима сделает борьбу с распространением коронавируса нового типа более эффективной, считает вирусолог, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

По мнению эксперта, ужесточение штрафов окажется эффективнее ограничения передвижения.

«Не надо прекращать ходить на работу, надо штрафовать таких людей [которые не носят маску], как это делается в целом ряде стран», – уверен Зуев.

Он призвал брать пример с Китая, который смог добиться значительного улучшения эпидемиологической ситуации за счет дисциплинированности и неукоснительного выполнения рекомендаций.

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