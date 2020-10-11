В Германии предложили ввести штраф в €250 за нарушение масочного режима

Премьер-министр германской Баварии Маркус Зедер предложил ввести по всей ФРГ штраф в €250 за нарушение масочного режима. Об этом пишет Bild am Sonntag.

Зедер отметил, что ситуация с коронавирусом напоминает ту, что складывалась весной.

«Если будем медлить с действиями, то возможен повторный «локдаун», — заявил политик.

Сейчас жителям Германии необходимо носить защитные маски в магазинах, транспорте и общественных учреждениях. В Мюнхене и Кельне масочный режим также ввели на некоторых городских площадях и пешеходных улицах. Нарушение масочного режима на территории всей Германии влечет за собой штраф, но его размер по регионам различается.

За все время коронавирус был выявлен у 322 864 жителей Германии, жертвами вируса стали 9 615 пациентов. За последние сутки выявлено 3 483 случая инфицирования.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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