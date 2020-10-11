Мишустин подписал распоряжение о выплатах на детей от трех до семи лет

Глава кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в регионы дополнительно направят более 8,8 млрд руб. на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Документ опубликован на сайте правительства.

«Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3,8 миллиона человек», — говорится в пояснительной записке.

Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет начали выплачивать семьям с низкими доходами с 1 июня 2020 года. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка.

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