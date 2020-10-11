Ливия объявила о возобновлении добычи нефти на Эш-Шарара

Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила о возобновлении добычи нефти на крупнейшем в стране нефтяном месторождении Эш-Шарара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявлении корпорации.

«Корпорация объявляет об отмене форс-мажорных обстоятельств с воскресенья, 11 октября», — говорится в заявлении.

Поясняется, что корпорация «достигла соглашения, по которому охрана нефтяных объектов обязана устранить все препятствия, которые затрудняют работу на месторождении, и обеспечить его безопасность, что позволяет начать добычу нефти».

Национальная нефтяная корпорация Ливии в январе вынуждена была объявить ситуацию форс-мажора в связи с невозможностью выполнения контрактных обязательств. На следующий день были закрыты месторождения Эш-Шарара и Эль-Филь. В результате вся нефтяная промышленность страны фактически остановилась.

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