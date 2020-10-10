Эксперт оценил перспективы курса рубля в 2021 году

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер оценил перспективы курса рубля в 2021 году. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

По его словам, на внешней орбите российские рисковые активы сталкиваются с беспрецедентным давлением от западных партнеров России.

При этом Зельцер считает, что геополитический фактор является главенствующим в оценке дисконта к стоимости финансовых активов РФ. При этом высокие цены на рынке энергоносителей не оказывают значительной поддержки рублю.

Если рассматривать внутренние факторы, в курсообразовании рубля фиксируется замедление темпов восстановления деловой активности в сфере услуг.

Зельцер уверен, что ослабление рубля носит скоротечный характер, который не отражает устойчивости макропоказателей российского государства.

Он считает, что в конечном итоге долгосрочные перспективы находятся на стороне российской валюты.

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